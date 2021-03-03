Скопинского маньяка выпустят на свободу после 17 лет тюрьмы. Онлайн-трансляция

Скопинский маньяк Виктор Мохов около четырех лет держал в подвале и насиловал двух похищенных девушек из Рязани. Срок наказания подошел к концу — 3 марта мужчина выходит на свободу. «360» начал онлайн-трансляцию от колонии, где Мохов провел почти 17 лет.

В сентябре 2000 года подростки Екатерина Мартынова и Елена Самохина отправились на городской праздник в Рязани. Домой девушки, которым было 14 и 17 лет, не вернулись. Мохов предложил подругам подвезти их, подпоил алкоголем со снотворным и увез в соседний Скопин.

Своих жертв мужчина загнал в бункер под сараем на участке. Взаперти они провели три года и семь месяцев. Мохов насиловал девушек и всячески издевался над ними. Одна из девушек дважды родила от мучителя: детей он отбирал и подбрасывал в жилые дома.

Девушки неоднократно пытались бежать, но безрезультатно. Волей случая им удалось передать записку на волю. Освободили пленниц Мохова в мае 2004 года. Он так и не признал вину за похищение и насилие.

После освобождения Мохов отправится по месту проживания в Скопин. В ближайшие несколько лет ему придется соблюдать многочисленные ограничения. В родном городе мужчине не рады и предположили, что жить скопинскому маньяку будет непросто.