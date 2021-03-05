Скопинского маньяка отказались заселять в гостиницу из-за ремонта

Скопинского маньяка Виктора Мохова отказались заселять в гостиницу из-за отсутствия свободных номеров. Как рассказал сотрудник отеля «Верда», количество мест ограничено из-за ремонта в здании.

«Не заселили значит не было мест. Ремонт у нас идет. У нас есть несколько номеров, но они заняты все», — сообщили «360» в «Верде».

Гостиница, по данным «Яндекса», имеет рейтинг в один балл. В основном бывшие постояльцы отзывались о своем проживании в ней с негативом. Главные претензии — хамство и грязь в номерах.

По данным РЕН ТВ, Виктора Мохова отказались заселять в гостиницу сотрудники. В ночь на 5 марта скопинский маньяк пытался вернуться в свой родной город. Однако сотрудники «Верды» сообщили РИА «Новости», что заранее Мохов номер не бронировал.

Около четырех лет Виктор Мохов держал в подвале гаража двух похищенных девушек. Периодически он их насиловал, в результате одна из жертв родила от маньяка троих детей. Из тюрьмы мужчину освободили 3 марта. Он провел в колонии строгого режима 17 лет.

Суд запретил Мохову следующие шесть лет посещать места массовых и спортивных мероприятий и участвовать в них, выходить из дома после 22:00 и покидать пределы Скопинского района, не уведомив полицию.