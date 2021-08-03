Скопинского маньяка арестовали на 10 суток за видео с символикой КПРФ

Скопинского маньяка Виктора Мохова арестовали на 10 суток за участие в съемке видео якобы в поддержку КПРФ. В партии этот ролик назвали провокацией.

Решение об административном аресте вынес мировой суд, сообщил ТАСС со ссылкой на секретариат судебного участка № 31 судебного района Скопинского районного суда. Мохов признал свою вину в несоблюдении ограничений при административном надзоре. Причем это уже второе его нарушение этой статьи КоАП. До этого он уже был оштрафован на 1200 рублей за съемку в фильме Ксении Собчак.

Запись, на которой Мохов предстал в футболке и кепке с символикой КПРФ, появилась в Сети в июле. По его словам, так он решил поддержать лидера Компартии Геннадия Зюганова. Но в региональном отделении КПРФ в Рязанской области это видео не оценили, съемки назвали провокацией и открестились от Мохова, заявив, что к коммунистам скопинский маньяк не имеет никакого отношения.

Мохов отсидел в тюрьме почти 17 лет после того, как в 2000 году похитил двух несовершеннолетних девушек. На протяжении четырех лет он насиловал их у себя в подвале. Одна из жертв родила от него двоих детей.

В конце июня Мохова заподозрили в строительстве нового бункера, но при проверке оказалось, что маньяк сажал картошку. По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, вышедшего на свободу преступника нужно вернуть обратно в тюрьму, потому что он представляет опасность для общества.

Парламентарий обратил внимание, что Мохов продолжает общаться с журналистами и участвовать в телевизионных проектах, пытаясь заработать на своей сомнительной славе.