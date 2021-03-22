Скопинский маньяк вызвался помочь своей жертве в зачатии ребенка. Видео

Скопинский маньяк Виктор Мохов заявил, что готов помочь в зачатии ребенка одной из своих жертв, которая родила от него троих детей за время заточения в подвале. Об этом Мохов рассказал в интервью телеведущей Ксении Собчак.

Мохов отсидел 17 лет за похищение и изнасилования двух школьниц, которых держал в подвале на протяжении более трех лет. За это время одна из его пленниц, 17-летняя Елена Самохина, успела трижды забеременеть. Насильник вышел на свободу 3 марта. В беседе с Собчак он порассуждал о судьбе своих жертв и отметил, что после освобождения из плена Самохина больше не рожала, в отличие от второй школьницы, Екатерины Мартыновой, которая родила ребенка.

«Катя там (в подвале — прим. ред.) жила, не рожала, а Лена рожала. А сейчас наоборот получилось: Катя родила, а Лена нет. От меня родила и больше не рожает. Так что я не знаю… Надо мне опять заняться ею. Там в зоне одни мужики, глаза уже на них не смотрят. А как женщину увидишь, настроение поднимается», — сказал Мохов.

В интервью Мохов признался, что до сих пор любит одну из похищенных им девушек.