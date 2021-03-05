Скопинский маньяк рассказал свою версию похищения девушек

Скопинский маньяк Виктор Мохов дал интервью Telegram-каналу «112». Он рассказал, что при похищении девочек не подсыпал никакого снотворного в алкоголь, а дополнительную выпивку они просили сами.

Мохов заявил, что похищенные были «девушками легкого поведения», и обрисовал произошедшее так, как будто он их не похитил, а якобы пригласил в гости. Он рассказал, почему решил запереть их в подвале, который заблаговременно вырыл «для отдыха».

«Я с Катей сначала совершил половой акт. Но с Леной не получилось. Проводил их туда, в подвальчик, сказал: „Переночуйте до утра, а потом отвезу вас в Рязань, назад домой“. А утром зашел к ним, они говорят: „Вот ты Катю изнасиловал, она была девственница“. Я говорю: „Но следов-то не было, как так?“ Они говорят: „Мы заяву на тебя в милицию“, и я их не выпустил, закрыл там», — рассказал скопинский маньяк, но в конце интервью все же признался в похищении.

На вопрос, что было бы с девушками, если бы они не смогли передать наверх записку, он не смог ответить вразумительно. Сказал лишь, что обещал их отпустить, но не называл конкретную дату и вообще боялся наказания.

Скопинский маньяк на днях вышел на свободу после 17 лет заключения за похищение двух девушек, которых он около четырех лет продержал взаперти в подвале и насиловал.

По данным СМИ, после колонии он слетал в Москву, где снялся в ток-шоу. По его словам он привез оттуда «мешок денег» и теперь собирается жениться и съездить на юг.

Виктору Мохову в течение шести лет нельзя появляться на массовых мероприятиях, выходить из дома после 22:00 и уезжать из Скопинского района без ведома полиции.