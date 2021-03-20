Скопинский маньяк пытался продать журналистам эксклюзивы ради ремонта дома
Оказавшийся на воле Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк, пытался продать журналистам новые детали совершенных им преступлений. СМИ несколько раз пытались выйти на связь с ним, пока он отбывал наказание в колонии, однако он отказывал.
В августе прошлого года Мохов обратился к RT и заявил, что хочет выступить в телешоу, чтобы «разоблачить Катю», которую «до сих пор любит», рассказали в редакции телеканала. Отдельное внимание он уделил сумме, за которую он согласен был оказаться в эфире.
«В первую очередь мне нужны деньги на ремонт дома и приобретение всего необходимого, много денег. Поэтому хотелось знать, на что могу рассчитывать. Я переписывался с некоторыми довольно известными журналистами, и они мне столько лапши на уши навешали», — писал скопинский маньяк, утверждает RT.
Когда Мохов узнал, что платить ему никто не будет, он перестал общение с редакцией. Мохов вышел из-под стражи 3 марта после 17 лет заключения. Мужчину осудили за похищение и изнасилование двух школьниц. Сразу после освобождения он нарушил запрет посещения мест массового скопления людей и отправился в Москву, где снялся в ток-шоу. За это он получил 1,5 миллиона рублей, однако из-за возмущения общества выпуск так и не вышел в эфир, писали СМИ.
Журналистка Ксения Собчак могла взять интервью у Виктора Мохова, известного, как скопинский маньяк. По данным из СМИ и Telegram-каналов, они могли встретиться в ресторане, напомнили в Urа.ru.