Скончался главный конструктор пассажирских самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров | 360°

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Скончался главный конструктор пассажирских самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров

ПАО «ОАК» сообщила о смерти главного конструктора самолетов Шамиля Мухтарова

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Ушел из жизни главный конструктор пассажирских самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров, об этом сообщила Объединенная авиастроительная компания (ОАК) в Telegram-канале. Мухтарову было 69 лет.

Шамиль Мухтаров занимал должность главного конструктора ПАО "Ил" с 2008 года, руководил проектом по модернизации и поддержке летной годности самолетов Ил-18, Ил-20, Ил-38, Ил-38Н, Ил-38SD, Ил-62.

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До 2008 года Мухтаров служил на флоте и работал заместителем командующего морской авиации.

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«Шамиль Джаватович всегда отличался профессионализмом, конструкторским талантом, широким научно-техническим кругозором, добросовестным отношением к порученному делу, исключительной личной дисциплинированностью», — говорится в сообщении компании.

Мухтаров имел звание генерал-майора, он был заслуженным военным специалистом России. Причину смерти конструктора в компании не сообщили.

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