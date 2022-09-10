Скончался главный конструктор пассажирских самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров | 360°

Общество 10 сентября 2022, 04:21 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Скончался главный конструктор пассажирских самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров ПАО «ОАК» сообщила о смерти главного конструктора самолетов Шамиля Мухтарова РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ушел из жизни главный конструктор пассажирских самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров, об этом сообщила Объединенная авиастроительная компания (ОАК) в Telegram-канале. Мухтарову было 69 лет.

Шамиль Мухтаров занимал должность главного конструктора ПАО "Ил" с 2008 года, руководил проектом по модернизации и поддержке летной годности самолетов Ил-18, Ил-20, Ил-38, Ил-38Н, Ил-38SD, Ил-62.

Реклама

До 2008 года Мухтаров служил на флоте и работал заместителем командующего морской авиации.

Реклама

«Шамиль Джаватович всегда отличался профессионализмом, конструкторским талантом, широким научно-техническим кругозором, добросовестным отношением к порученному делу, исключительной личной дисциплинированностью», — говорится в сообщении компании.

Мухтаров имел звание генерал-майора, он был заслуженным военным специалистом России. Причину смерти конструктора в компании не сообщили.

0 0 0 0 0 0