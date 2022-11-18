Общество 18 ноября 2022, 07:50 Скончался заслуженный артист России Владимир Мусатов Брянский областной театр драмы сообщил о смерти актера Владимира Мусатова Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Заслуженного артиста России Владимира Мусатова не стало на 78-м году жизни. Он умер после продолжительной болезни. Сообщение об этом появилось на сайте Брянского областного театра драмы имени А. К. Толстого.

«Не стало прекрасного человека, которого многие знали, любили и уважали. Светлая память о Владимире Андреевиче навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, коллег, благодарных зрителей», — сказано в сообщении.

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Мусатов всю творческую карьеру посвятил работе в театрах. Он играл главные роли в спектаклях театра драмы с 1974 по 1999 года. Следующие десять лет артист служил в Театре юного зрителя, а затем вновь вернулся на драматическую сцену.

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Как заметили представители Брянского областного театра драмы Мусатов мог играть большое количество персонажей от остросоциального героя до героя любовника.

«Каждая роль Мусатова наполнена удивительным, только ему присущим, „серьезным“ юмором и неотразимым мужским обаянием», — добавили в театре.

Коллеги выразили свои глубокие соболезнования его близким и родным.