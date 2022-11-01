Скончался заслуженный артист России Евгений Калашник | 360°

01 ноября 2022, 03:02
Скончался заслуженный артист России Евгений Калашник
Ведущий актер театра «Глобус» Евгений Калашник скончался в Новосибирске
Режиссер, ведущий актер Академического молодежного театра «Глобус» Евгений Калашник скончался в Новосибирске на 72-м году жизни. Об этом сказано в сообщении на сайте учреждения культуры.
«Ушел из жизни настоящий артист, большой мастер, размышляющий, думающий, ищущий», — говорится в некрологе.
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Калашник — заслуженный артист России. После окончания Новосибирского театрального училища он служил в театрах Челябинска, Северной Осетии, а затем вернулся на малую родину.
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Творческую деятельность артист завершил в «Глобусе» летом 2022 года. В биографии Калашника было множество ярких ролей, но коллеги запомнят его в роли героя Сервантеса Дона Кихота.
Ранее сообщалось о смерти известного художника, почетного жителя Республики Чувашия Ревеля Федорова. Его картины представлены не только в музеях России, но и в разных городах Европы.
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