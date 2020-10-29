Скончался заслуженный артист России Анатолий Бабыкин

Театр выразил родным и близким покойного искренние соболезнования. Причины смерти Бабыкина пока неизвестны. Позже будет объявлено о дате и месте прощания с артистом.

В свое время он исполнил на сцене театра более 30 басовых партий как из зарубежной, так и отечественной классики. Отмечается, что наиболее выразительным артист был именно в русском репертуаре.