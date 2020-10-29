Скончался заслуженный артист России Анатолий Бабыкин
На 77-м году из жизни ушел заслуженный артист страны, солист оперы Большого в 1976–2001 годах Анатолий Бабыкин. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на страницу театра в Facebook.
Театр выразил родным и близким покойного искренние соболезнования. Причины смерти Бабыкина пока неизвестны. Позже будет объявлено о дате и месте прощания с артистом.
В свое время он исполнил на сцене театра более 30 басовых партий как из зарубежной, так и отечественной классики. Отмечается, что наиболее выразительным артист был именно в русском репертуаре.