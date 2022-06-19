Скончался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, которого оскорбил Навальный

Умер Игнат Артеменко, ветеран Великой Отечественной войны, которого оклеветал Алексей Навальный. Об этом РИА «Новости» рассказала дочь ветерана Елена.

«Да, брат позвонил, я еду», — ответила Елена на вопрос агентства и смерти ее отца.

Против Навального возбудили уголовное дело после его комментариев к видео, на котором Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. За клевету Навальному вменили штраф в размере 850 тысяч рублей. Также в отношении блогера было возбуждено дело об оскорблении судьи.

Ветерану на заседании суда стало плохо после оскорблений Навального, ему потребовалась медицинская помощь. Блогер назвал Артеменко «предателем» за его гражданскую позицию, которую 93-летний ветеран высказан в видеоролике. Игнат Артеменко отказался от личного участия в суде о клевете.