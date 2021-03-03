Скончался ученый Владимир Жарков

В Москве в возрасте 94 лет скончался советский и российский ученый-планетолог Владимир Наумович Жарков. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, ученый умер от естественных причин у себя в квартире. На его теле не было обнаружено следов насилия, телесных повреждений или каких-либо травм. Труп направлен в морг одной из столичных больниц.

Отмечается, что Жаркову в ходе научной работы удалось получить первые современные геофизические модели для планет Марс, Уран, Нептун и Венеры. Наибольший вклад он внес в изучение Марса.