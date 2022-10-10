Скончался участник группы «Ласковый май» | 360°

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Скончался участник группы «Ласковый май»

Основатель «Ласкового мая» Разин сообщил о смерти клавишника Афанасьева

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Умер клавишник музыкального коллектива «Ласковый май»  Михаил Афанасьев. Об этом на странице в социальной сети сообщил продюсер и основатель группы Андрей Разин.

В беседе с «360» продюсер уточнил, что по жизни очень плохо знал Афанасьева, поэтому затрудняется дать ему личностную характеристику.

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«Честно говоря, с Мишей был шапочно знаком, с моей стороны сейчас было бы не совсем корректно. Я узнал из социальных сетей об этом. Попробуйте набрать Андрею Гурову, он работал с ним», — ответил Разин.

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Основатель группы в соцсети уточнил, что Афанасьев скончался в Нижнем Новгороде. Что стало причиной смерти, также неизвестно.

В конце июня стало известно о смерти бывшего фронтмена коллектива Юрия Шатунова из-за обширного инфаркта миокарда в возрасте 48 лет. Исполнителя после смерти кремировали и частично похоронили на Троекуровском кладбище. Остальную часть праха, согласно воле Шатунова, развеют над озером в Германии.

Музыка

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