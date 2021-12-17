Скончался стоматолог, которого ударили ножом «за плохую работу»

Стоматолог Джамал Адилов, которого ударил ножом пациент клиники, недовольный его работой, скончался в больнице. Ему был 41 год, сообщил Telegram-канал московской прокуратуры.

По данным следствия, виновником трагических событий является бывший продюсер студии «Парадайз» Мурад Оганесян, которому 59 лет. Он лечил зубы в клинике на протяжении трех месяцев, ему несколько раз ставили пломбы, в итоге больной зуб было решено удалить.

Последовавшую поножовщину мужчина, по ряду данных, объяснил тем, что врач его обманул. Теперь Оганесяну грозит реальный срок. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство». Мера пресечения пока не избрана.

Гендиректор продюсерского центра «Парадиз» Артур Гюлумян рассказал, что Оганесян ушел с работы из-за психических проблем. Причем еще лет 8–10 назад он производил впечатление абсолютно здорового человека, а что было дальше, неясно — Гюлумян давно не виделся с бывшим коллегой.

Под эгидой «Парадайз», в частности, был выпущен фильм «Сволочи», ставший весьма скандальной картиной.