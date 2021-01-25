Скончался спортивный журналист Эрнест Серебренников

Причина смерти журналиста не уточняется. По данным портала «Спорт день за днем», у Серебренникова случился сердечный приступ. Инфаркт произошел в минувшую субботу, когда комментатор был на даче. В ночь на воскресенье его госпитализировали. В понедельник вечером он скончался.

Эрнест Серебренников родился в Ленинграде в 1936 году, окончил Ленинградский кораблестроительный институт, работал в НИИ-400. В спортивную редакцию Ленинградского телевидения пришел в 1957 году, был главным режиссером и заместителем главного редактора.

Серебренников — первый, кто режиссировал спортивные трансляции на Ленинградском ТВ. Он участвовал в организации трансляций Олимпиады 1980 года в Москве, чемпионата мира по хоккею в 2000-м и других турниров.

Лауреат многих профессиональных премий, награжден медалью Николая Озерова.