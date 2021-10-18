Скончался создатель ракет ПВО Светлов

В возрасте 86-ти лет лет умер ученый в области создания средств ПВО Владимир Светлов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерн ВКО «Алмаз-Антей».

«Под руководством Владимира Григорьевича и при его непосредственном участии были разработаны известные сверхнадежные зенитные управляемые ракеты, которые получили широкое признание и высокие оценки как в России, так и за рубежом», — отметили в пресс-службе.

RT напомнил, что Светлова в 1980 году удостоили Государственной премии СССР за создание ракеты 5В55 для системы ПВО С-300А. Государственную премию Российской Федерации конструктор получил в 1997 году за разработку ракеты 51Т6 для ПРО Московского промышленного района.