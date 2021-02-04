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    04 февраля 2021, 01:37

    Скончался создатель «Кривого зеркала»

    Александра Ломейко

    Ушел из жизни один из авторов юмористического шоу «Кривое зеркало» Вячеслав Полейко. О его смерти в Instagram сообщил юморист Александр Морозов.

    Внезапный уход друга стал для участника программы потрясением. О кончине Полейко он узнал утром 3 февраля.

    «Мы все устали от некрологов, но люди продолжают уходить. Сегодня с утра я узнал о смерти моего друга, автора „Кривого зеркала“ Славы Полейко», — рассказал юморист.

    Причину смерти создателя «Кривого зеркала» он не назвал.

    «Царствия небесного. <…> Нет слов, нет слез, нет сил», — отреагировала на трагическую новость юмористка и пародистка Елена Воробей.

    Вячеслав Полейко окончил Московский авиационный институт, работал в Театре Михаила Задорнова. Писал монологи для него, Михаила Евдокимова и Евгения Петросяна.

    Как автор «Кривого зеркала» сочинял репризы для «Новых русских бабок».