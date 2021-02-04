Скончался создатель «Кривого зеркала»

Внезапный уход друга стал для участника программы потрясением. О кончине Полейко он узнал утром 3 февраля.

«Мы все устали от некрологов, но люди продолжают уходить. Сегодня с утра я узнал о смерти моего друга, автора „Кривого зеркала“ Славы Полейко», — рассказал юморист.

Причину смерти создателя «Кривого зеркала» он не назвал.

«Царствия небесного. <…> Нет слов, нет слез, нет сил», — отреагировала на трагическую новость юмористка и пародистка Елена Воробей.

Вячеслав Полейко окончил Московский авиационный институт, работал в Театре Михаила Задорнова. Писал монологи для него, Михаила Евдокимова и Евгения Петросяна.

Как автор «Кривого зеркала» сочинял репризы для «Новых русских бабок».