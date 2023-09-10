Общество 10 сентября 2023, 18:46 Скончался советский и российский артист Андрей Шаронов «Российская газета» сообщила о смерти актера Андрея Шаронова РИА «Новости»

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Советский и российский актер театра и кино Андрей Шаронов скончался на 73-м году жизни. О его смерти сообщила «Российская газета».

Шаронов окончил ЛГИТМиК в 1972 году, после работал в Театре драмы и комедии на Литейном.

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В кино дебютировал в 1981 году, приняв участие в съемках музыкальной комедии «Это было за Нарвской заставой». Вместе с Андреем Шароновым роли в картине исполнили Леонид Серебренников, Александр Демьяненко, Елена Соловей и многие другие известные артисты.

Также Шаронов снимался в фильмах «Эмма», «Жить сначала», «Русская симфония», «Меченые». Последней для него стала роль в сериале «Такая работа», выходившем с 2014 по 2016 годы.

Помимо съемок в кино и театре, Андрей Шаронов преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.

Причины смерти актера издание не привело. Место и дата прощания с Шароновым также пока неизвестны.