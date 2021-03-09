Скончался советник главы Краснодара Александр Водяник

В понедельник, 8 марта, скончался советник главы Краснодара и член экспертного совета Минстроя России по комфортной среде Александр Водяник, написало РИА ФАН.

Согласно предварительным данным, причиной смерти 62-летнего мужчины является инсульт. Мэр города Евгений Первышов назвал уход Водяника из жизни большой потерей.

«У него было много идей и планов, которые он, к сожалению, не успел завершить. Уход из жизни Александра Рифатовича — это большая потеря для его родных и близких, для профессионального сообщества и всего Краснодара», — отметил глава Краснодара.

Он выразил свои соболезнования всем, кто знал его советника.

Водяник был ведущим специалистом в нашей стране по вопросам формирования комфортной городской среды и зеленого каркаса. Весной 2019 года Первышов пригласил его на должность своего советника по координации, подготовке и реализации в городе проектов по благоустройству.