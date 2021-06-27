Скончался руководитель Московского драмтеатра «Сопричастность»

Советский и российский театральный режиссер и актер Игорь Сиренко ушел из жизни в возрасте 80 лет. Почти 30 лет он руководил Московским драматическим театром «Сопричастность».

Сообщение о смерти Сиренко появилось на сайте театра. Коллеги уточнили, что он умер 25 июня. Причины не называются.

Дебютом Сиренко в качестве режиссера стала постановка на малой сцене театра имени В. Маяковского пьесы Василя Быкова «Третья ракета». С 1979 по 1983 год он был директором Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, на сцене которого им был поставлен спектакль по пьесе французского драматурга Ива Жамиака «Месье Амилькар платит». Он входил в репертуар много лет и пользовался большой популярностью у зрителей.

В 1990 году Сиренко основал Московский драматический театр «Сопричастность». Его постановки «Иосиф Сталин. Трагедия вождя и народа», «Отравленная туника», «Дурацкая жизнь», «Фома Фомич созидает всеобщее счастье», «Король Лир» и многие другие были воплощением творческой и гражданской позиций режиссера.

«Каждая из его работ, имея основной стержень — решение не только глобальных, но и личностных для каждого проблем, — была отмечена любовью к человеку», — отметили в театре.