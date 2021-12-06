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    06 декабря 2021, 18:25

    Скончался российский и советский хореограф по фигурному катанию Александр Матвеев

    Оксана Лавнюженко

    Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России сообщила о смерти хореографа сборной РФ Александра Матвеева. Он умер в возрасте 76-ти лет, написало ИА Nation News.

    «Александр Васильевич Матвеев внес значительный вклад в развитие парного катания в Санкт-Петербурге, воспитал поколение достойных учеников», — написали в пресс-службе.

    Прощание с Матвеевым пройдет 7 декабря в Северной столице. О том, что стало причиной смерти, в Федерации фигурного катания не уточнили.

    Александр Матвеев тренировал олимпийскую чемпионку Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина.