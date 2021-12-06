Скончался российский и советский хореограф по фигурному катанию Александр Матвеев

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России сообщила о смерти хореографа сборной РФ Александра Матвеева. Он умер в возрасте 76-ти лет, написало ИА Nation News.

«Александр Васильевич Матвеев внес значительный вклад в развитие парного катания в Санкт-Петербурге, воспитал поколение достойных учеников», — написали в пресс-службе.

Прощание с Матвеевым пройдет 7 декабря в Северной столице. О том, что стало причиной смерти, в Федерации фигурного катания не уточнили.

Александр Матвеев тренировал олимпийскую чемпионку Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина.