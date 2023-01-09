Общество 09 января 2023, 20:41 Скончался разработчик ракет «Калибр» Камнев Концерн «Алмаз-Антей» подтвердил смерть разработчика ракет «Калибр» Камнева РИА «Новости»

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На 86-м году жизни скончался разработчик ракет «Калибр» и научный руководитель концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Павел Камнев умер. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы компании. Их процитировал ТАСС.

«9 января 2023 года на 86-м году жизни скончался … Павел Камнев», — сообщили они.

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В концерне отметили, что разработчик «Калибра» был научным руководителем предприятия. Также Камнев имел награду Героя Труда России.

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На должность научного руководителя концерна его назначили в апреле 2017 года. Тогда же он возглавил совет директоров АО «ОКБ „Новатор“.

За свою жизнь Камнев сделал более 20 изобретений. Также его считают соавтором свыше 300 научно-технических отчетов. Кроме того, Камнев был доктором технических наук и членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Причина кончины пока не названа.