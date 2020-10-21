Скончался протоиерей Дмитрий Смирнов

Умер протоиерей Дмитрий Смирнов. Об этом сообщили в РПЦ. Ему было 69 лет.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие Небесное дорогому батюшке», — написал в Telegram-канале пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

Он добавил, что владыка Пантелеимон в Южно-Сахалинске провел панихиду. Смирнов несколько месяцев назад переболел COVID-19. В конце сентября в Русской православной церкви сообщили, что священнослужитель опять попал в больницу из-за плохого самочувствия.

Дмитрий Смирнов родился 7 марта 1951 года в Москве. Его папа и прадед были священниками. Окончил художественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического института. Позже поступил в Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию.

Получил сан священника в 1979 году. В 1980 году стал священником храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве. С 1991 года и до последних дней являлся настоятелем храма Святителя Митрофана Воронежского.

Был председателем Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства, проректором Православного Свято-Тихоновского богословского института и деканом факультета православной культуры Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Смирнов много выступал в СМИ, запомнился своими яркими заявлениями о семье и роли женщины в ней.