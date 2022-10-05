Скончался последний в России носитель алеутского языка | 360°

Общество 05 октября 2022, 21:19 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Скончался последний в России носитель алеутского языка На Камчатке умер последний в России носитель алеутского языка Геннадий Яковлев Официальная страница губернатора Камчатского края Владимира Солодова в Telegram-канале

Читать 360tv в

На Камчатке в возрасте 86 лет умер Геннадий Яковлев, последний в России носитель алеутского языка. Он жил в селе Никольское на острове Беринга. О смерти Яковлева сообщил губернатор края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Солодов подчеркнул, что это огромная потеря не только для родных Яковлева, но и для всей страны.

Реклама

«Большая потеря для родных и близких, всех тех, кто знал его лично. Огромная потеря для нашей страны, которая еще раз подчеркивает значимость усилий по сохранению языков коренных народов Камчатки и нематериального наследия», — сказал губернатор.

Реклама

Алеутский язык — один из эскимосско-алеутских языков, на нем разговаривали коренные жители полуострова Аляска, Алеутских и Командорских островов. В 2010 году в России жили 45 носителей этого языка, в США — 150.

Геннадий Яковлев родился 6 ноября 1935 году в селе Преображенское Алеутского района Камчатской области. Он был заслуженным промысловиком и хранителем традиций коренных народов, а также членом Международной алеутской ассоциации. Руководил национальным ансамблем «Унанган».

Авторы:

0 0 0 0 0 0