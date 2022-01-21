Скончался поэт Анатолий Найман

Поэт Анатолий Найман умер в возрасте 85 лет. Об этом на своей странице в Facebook написала журналист и литературный критик Анна Наринская.

«Анатолий Найман умер сегодня ночью», — сообщила она.

Информацию о смерти подтвердила и дочь Наймана, написало РИА «Новости».

Наймана 18 января доставили в больницу с обширным инсультом, ему стало плохо во время выступления на конференции. Информация о дате прощания появится позже.

Анатолий Найман родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. Он начал писать стихи в 1954 году, с 1959 года печатался как переводчик поэзии. В 1959 году познакомился с Анной Ахматовой, спустя четыре года стал соавтором по переводам Леопарди, также являлся ее литературном секретарем. В 1989 году впустили книгу об Ахматовой.

В конце 1950-х — начале 1960-х Найман в Ленинграде опубликовал под псевдонимом несколько своих стихотворений и рассказов. В 1970 году написал стихи к песням детского фильма «Удивительный мальчик», их исполнила Алла Пугачева.