Скончался основатель Московской Хельсинкской группы Орлов

Правозащитник Юрий Орлов, основавший Московскую Хельсинкскую группу (МХГ) скончался в возрасте 96 лет в понедельник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе МХГ.

«Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением», — написали представители группы.

В настоящий момент причина смерти Орлова неизвестна, пишет сайт «Политика сегодня».

Орлов родился 13 августа 1924 года. Он был участником Великой Отечественной войны. Окончил физический факультет МГУ. Работал в Институте теоретической и экспериментальной физики АН СССР.

С 1973 года начал заниматься активной общественной деятельностью. В 1976 году создал МХГ, целью которой стало наблюдение за выполнением гуманитарных разделов Заключительного акта Хельсинкских соглашений.