Общество 30 ноября 2023, 15:37 Скончался один из основоположников советской программы по изучению Луны Умер разработчик советской программы по изучению Луны Михаил Маров Unsplash

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Академик Михаил Маров, являющийся одним из основоположников космических исследований в СССР, скончался. Об этом РИА «Новости» заявил научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый.

Разработчик советской программы по изучению Луны и планет ушел из жизни в возрасте 90 лет. По словам Зеленого, перед смертью академик интенсивно работал и мог делать полуторачасовые доклады, несмотря на болезнь. Покойный отметил летом юбилей и «успел попрощаться» с близкими людьми, добавил руководитель ИКИ РАН.

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«Михаил Яковлевич умер сегодня в шесть утра», — указал он.

Михаил Маров родился 28 июля 1933 года в Москве. Ученый занимался вопросами исследования околоземного космического пространства, Луны и планет Солнечной системы. Академик также принял участие в разработке космических программ вместе с теоретиком космонавтики Мстиславом Келдышем.

Ранее на 91-м году жизни умер ученый-сейсмолог Андрей Никонов. Он на протяжении 66 лет занимался научной деятельностью в РАН, опубликовав более 800 работ. Ученый также принимал участие в разработке карты общего сейсмического районирования территории РФ.