Общество 28 февраля 2023, 17:20 Скончался один из ключевых свидетелей по делам полковника Захарченко РБК: бывший банкир Петр Чувилин умер в Москве РИА «Новости»

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Бывший банкир Петр Чувилин скончался в Москве, сообщил РБК со ссылкой на источник из его окружения. Чувилин был одним из ключевых свидетелей по делам полковника Дмитрия Захарченко и ландромата.

По данным собеседника издания, Чувилин умер в частной медицинской клинике в районе Отрадное. Источник уточнил, что бывший банкир долго болел и у него развился сепсис.

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В 2014 году Чувилин стал фигурантом дела о мошенничестве. Весной 2016-го его осудили на четыре года. Позже он стал одним из основных свидетелей по делу экс-полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.

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Также его показания фигурировали в деле о ландромате — схеме вывода средств из России через молдавские банки.

Чувилин вышел на свободу по УДО в 2018 году. В 2019-м в комментарии РБК экс-банкир заявил, что находится за пределами России.