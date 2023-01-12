Общество 12 января 2023, 05:13 Скончался народный художник России Чебанов

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В Новосибирске на 98-м году из жизни ушел народный художник России, ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Чебанов. Об этом сообщил «Царьград».

«Участник Великой Отечественной, он все свое творчество посвятил патриотической теме: подвигу советского, российского солдата — защитника Родины», — написал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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Отмечается, что в своих картинах Чебанов отразил реальные фронтовые воспоминания. Он делал наброски на тетрадных листах, потом в альбоме для рисования, найденном в доме на территории Польши во время отступления немецкой армии.

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