Скончался мужчина, из‐за которого произошел взрыв в многоэтажке Набережных Челнов

Еще один пострадавший при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах умер в РКБ Казани. Именно 70-летнего мужчину следствие посчитало виновным в произошедшем. О его смерти сообщило агентство Ura.ruсо ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.

В ведомстве уточнили, что пенсионер скончался от полученных травм. По данным Telegram-канала Mash, мужчина находился в отделении интенсивной терапии, он был подключен к ИВЛ. Врачи боролись за его жизнь всю неделю, но в 03:00 он скончался.

Взрыв в пятиэтажке в Набережных Челнах случился 25 октября. В результате произошедшего погибла 22-летняя девушка, пострадали два ребенка и пенсионер, из-за которого все и случилось. Еще один пострадавший получил медпомощь амбулаторно.

Сначала СК открыл уголовное дело о выполнении работ либо оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже в отношении 70-летнего пенсионера из квартиры, где произошел взрыв, завели уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом. По предварительным данным, мужчина пытался снять заглушку с газовой конструкции.