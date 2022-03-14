Скончался ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Анатолий Калачев

Несколько дней назад в возрасте 83 лет ушел из жизни заслуженный строитель России, один из руководителей легендарного строительного управления, установившего защитный саркофаг после катастрофы на Чернобыльской АЭС Анатолий Калачев. Об этом написал сайт kp.ru.

Калачева также знают как автора книг о Чернобыле. Его работы удостоены международных и всероссийских литературных премий имени Шолохова, Грибоедова, Некрасова, генерала Скобелева, премии «Звезда Чернобыля». Сам он долгие годы являлся членом Союза писателей России.

Анатолий Калачев умер на даче в городе Звенигород, сообщили его родственники. Причина смерти не называется.