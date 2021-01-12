Скончался лидер рок-группы «Выход» Сергей Селюнин

Рок-музыкант и лидер группы «Выход» Сергей Селюнин ушел из жизни в возрасте 62 лет. Его назвали одним из столпов русского рока, с которым «умерла целая эпоха».

О смерти Селюнина написал во «ВКонтакте» арт-директор московского клуба «Археология» Николай Ноздрин.

«Как сейчас принято писать — не ковид. Подробностей не знаю. И, увы, не неожиданно», — подчеркнул он.

Ноздрин отозвался о музыканте как об «одном из столпов того, что принято называть русским роком».

«Начинал с великими, но не стал легендой, а стал настоящим мифом, с ним умерла целая эпоха. Он делал настоящий рок-н-ролл», — заключил арт-директор «Археологии».

На сцене ленинградского рок-клуба «Выход» появился в 1982 году. Ее музыканты выступали одновременно с «Аквариумом», «Кино» и «Странными играми».

У Сергея Селюнина и «Аквариума» вышел совместный альбом. Дискография коллектива насчитывает порядка 20 альбомов. Одними из самых известных композиций стали «Бедное жЫвотное», «Пионеры» и «Танцуй, зомби». Песни Селюнина звучали в исполнении других артистов, их в том числе пела Ольга Арефьева.