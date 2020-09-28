Скончался личный фотограф Леонида Брежнева

«Невосполнимая потеря постигла наш, фотографический, цех. Не стало талантливого репортера и достойного Человека с большой буквы, Владимира Мусаэльяна. Я не встречал человека, который мог сказать о нем хоть что-то отрицательное», — написал Анатолий Хрупов на своей странице в соцсети.



Владимир Мусаэльян 14 лет работал личным фотографом Леонида Брежнева. Он был удостоен нескольких престижных наград, среди которых которых орден Почета и медаль «Ветеран труда».



О причинах смерти фотографа не сообщается.