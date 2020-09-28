Скончался личный фотограф Леонида Брежнева
Личный фотограф генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Владимир Мусаэльян ушел из жизни. Ему был 81 год. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на fасеbооk фотожурналиста Анатолия Хрупова.
«Невосполнимая потеря постигла наш, фотографический, цех. Не стало талантливого репортера и достойного Человека с большой буквы, Владимира Мусаэльяна. Я не встречал человека, который мог сказать о нем хоть что-то отрицательное», — написал Анатолий Хрупов на своей странице в соцсети.
Владимир Мусаэльян 14 лет работал личным фотографом Леонида Брежнева. Он был удостоен нескольких престижных наград, среди которых которых орден Почета и медаль «Ветеран труда».
О причинах смерти фотографа не сообщается.