Скончался композитор Михаил Глуз

Народный артист России, композитор Михаил Глуз умер на 70-м году жизни. Сообщение об этом появилось на сайте московского театра «Ленком Марка Захарова».

Глуз писал музыку к балетам и мюзиклам, рок-операм, кинофильмам и спеклаклям. Он создал, а потом возглавил Международный культурный центр им. С. Михоэлса. Благодаря ему появился и Московский международный фестиваль искусств им. С. Михоэлса».

В «Ленкоме» отметили, что Глуз принимал активное участие в возрождении постановки «Поминальная молитва». В ней звучит его музыка.

Причины смерти композитора не называются. Дата и место прощания с ним станут известны позднее.

Несколькими днями ранее ушел из жизни режиссер и актер Владимир Меньшов. Он скончался из-за последствий коронавируса. Сегодня его проводили в путь. Церемония прощания состоялась в Большом зале Дома кино в Москве, сообщал RT.