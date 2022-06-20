Скончался ярославский депутат Золотовский

В Ярославле на 48-м году ушел из жизни муниципальный депутат от партии «Единая Россия» Андрей Золотовский. Об этом сообщило ИА Nation News.

РИА ФАН написало, что предварительной причиной смерти депутата могли стать проблемы с сердечно-сосудистой системой. Позднее станет известно, когда и где пройдет церемония прощания с Золотовским.

Уточняется, что депутат избирался по округу № 2. Он был постоянным членом комиссий, занимающихся вопросами развития, экономики, ЖКХ, управлением и распоряжением муниципальной собственностью.