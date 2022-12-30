Общество 30 декабря 2022, 11:59 Скончался японский архитектор Исодзаки

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Архитектор из Японии Арата Исодзаки ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщают «Известия».

Он был известным градостроителем и теоретиком. В 2019 году стал лауреатом Притцкеровской премии, которая считается архитектурным аналогом Нобелевской.

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На счету Арата Исодзаки множество знаковых работ. В том числе он работал над Национальным конференц-центром в Катаре в Дохе, Team Disney Building во Флориде, симметричным павильоном Дворца спорта Сан-Жорди в Барселоне и многими другими. Также занимался проектами университетских капусом, музеев и стадионов.

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