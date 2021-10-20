Скончался известный пензенский хирург

В Пензенской области скончался врач-хирург Альберт Софийский. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Софийский ушел из жизни на 86-м году. Он окончил Куйбышевский (Самарский) медицинский институт, после чего прибыл в область по направлению. Врач работал в областных больницах и поликлиниках.

«Уходят от нас ветераны, и с ними — целая эпоха, неразрывно связанная с историей развития пензенского здравоохранения. Выражаем слова соболезнования семье и родственникам Альберта Марковича Софийского», — отметили в пресс-службе ведомства.