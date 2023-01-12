Общество 12 января 2023, 22:34 Скончался государственный деятель времен СССР Рафик Нишанов

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На 96-м году из жизни ушел бывший глава Коммунистической партии Узбекской ССР Рафик Нишанов. Об этом сообщило ИА НСН.

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Узбекский журналист Рахимджон Султанов, близкий семье покойного, уточнил, что Нишанов умер за границей. Сейчас родственники бывшего политика определяются с местом его захоронения. Среди возможных вариантов рассматриваются Узбекистан и Женева, где похоронена жена Нишанова.