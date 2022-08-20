Скончался голос Фили из программы «Спокойной ночи, малыши»

Российский артист и музыкант Сергей Григорьев, озвучивавший щенка Филю в детской передаче «Спокойной ночи, малыши», скончался в Израиле. Об этом сообщило издание «Подъем».

Григорьев ушел из жизни на 65-м году жизни, причины его смерти неизвестны. Похороны артиста состоятся 21 августа в населенном пункте Текоа в Гуш-Эционе.

Российским зрителям Григорьев известен по озвучке щенка Фили в передаче «Спокойной ночи, малыши». Он приступил к роли в 1991 году, а закончил в 2014-м. Помимо этого, он сыграл кота Коксика в детском мультфильме «Шишкин лес».

Ранее стало известно о смерти народного артиста России Виктора Зозулина, он скончался на 78-м году жизни. Зрители знают его по работам в таких фильмах, как «Битва за Москву», «Король-олень» и «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

Кроме того, в конце июля не стало писательницы и бывшего редактора отдела культуры газеты «Аргументы недели» Татьяны Москвиной.