Скончался главный тренер паралимпийской сборной России по футболу | 360°

Все новости

Общество

27 сентября 2022, 16:55

«Консервы, вторые блюда и сладкое». Какие продукты включили в сухпаек для мобилизованных

Мир

27 сентября 2022, 16:47

Названы предварительные данные по результатам референдумов по вхождению в состав России

Реклама

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:38

Еще 38 участков отдадут предпринимателям Подмосковья по программе «Земля за рубль»

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:35

Россия отказалась от «Оскара». Гендерно-расовая повестка в кино не вызывает интереса

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:33

Подмосковные аграрии заготовили около 100 тысяч тонн сена для животных на зиму

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:29

«Чтобы наши земляки перестали погибать». Жительницы Донбасса объяснили, почему им важен референдум

Культура

27 сентября 2022, 16:25

Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинет свой пост

Мир

27 сентября 2022, 16:22

Попытки Киева сорвать референдум в ДНР назвали провалом

Мир

27 сентября 2022, 16:10

Франция организует подготовку боевиков ВСУ в Польше

Общество

27 сентября 2022, 11:58

Скончался главный тренер паралимпийской сборной России по футболу

ТАСС: главный тренер паралимпийской сборной России по футболу Барамидзе умер от инфаркта

Читать 360tv в

Главный тренер паралимпийской сборной России по футболу Автандил Барамидзе скончался на 66-м году жизни. Об этом ТАСС рассказал глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Причиной смерти специалиста стал инфаркт сердца. Мы потрясены произошедшим», — заявил он.

Реклама

По словам Рожкова, трагедия случилась на сборе национальной команды в Сочи, где она готовилась к Летним играм.

Реклама

«С сердцем плохо стало, Барамидзе госпитализировали, медики вели борьбу за его жизнь, но, к сожалению, Автандила не стало. ПКР окажет всю нужную поддержку его семье», — добавил глава комитета.

Барамидзе возглавлял Всероссийскую федерацию футбола для людей с церебральным параличом и занимал пост члена исполнительного комитета ПКР.

Под руководством Барамидзе российские футболисты завоевывали золотые медали Паралимпиады в 2000 и 2012 годах, трижды становились чемпионами мира (в 2007-м, 2011-м и 2015-м), а также завоевали титул чемпионов Европы в 2018 году.

Спортсмены

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама