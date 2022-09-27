Скончался главный тренер паралимпийской сборной России по футболу | 360°

Общество 27 сентября 2022, 11:58 Поделиться Telegram

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Viber Скончался главный тренер паралимпийской сборной России по футболу ТАСС: главный тренер паралимпийской сборной России по футболу Барамидзе умер от инфаркта РИА «Новости»

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Главный тренер паралимпийской сборной России по футболу Автандил Барамидзе скончался на 66-м году жизни. Об этом ТАСС рассказал глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Причиной смерти специалиста стал инфаркт сердца. Мы потрясены произошедшим», — заявил он.

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По словам Рожкова, трагедия случилась на сборе национальной команды в Сочи, где она готовилась к Летним играм.

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«С сердцем плохо стало, Барамидзе госпитализировали, медики вели борьбу за его жизнь, но, к сожалению, Автандила не стало. ПКР окажет всю нужную поддержку его семье», — добавил глава комитета.

Барамидзе возглавлял Всероссийскую федерацию футбола для людей с церебральным параличом и занимал пост члена исполнительного комитета ПКР.

Под руководством Барамидзе российские футболисты завоевывали золотые медали Паралимпиады в 2000 и 2012 годах, трижды становились чемпионами мира (в 2007-м, 2011-м и 2015-м), а также завоевали титул чемпионов Европы в 2018 году.

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