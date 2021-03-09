Скончался главный тренер клуба МХЛ «Красная Армия» Левицкий

Главный тренер клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Красная Армия» Александр Левицкий умер на 57-м году жизни. Сообщение об этом появилось на сайте клуба.

«Вчера в возрасте 56 лет умер главный тренер „Красной Армии“ Александр Левицкий», — сказано в сообщении.

Хоккейный клуб ЦСКА принес соболезнования семье тренера.

«Мы скорбим вместе с вами. Надеемся, что „Красная Армия“ в этом году сможет поднять над головой Кубок Харламова и посвятить его памяти Александра Георгиевича», — заявили в пресс-службе клуба.

ТАСС написал, что тренер умер в больнице после инсульта. Левицкий работал в хоккейной школе ЦСКА с 2006 года. Будучи главным тренером, он трижды привел команду 2001 года рождения к званию чемпионов России.

Левицкий входил в тренерский штаб юниорской сборной России (U18) в сезоне-2018/19, тогда юниоры завоевали серебро чемпионата мира в Швеции.

Левицкий стал главным тренером Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Красная Армия» в 2019 году. Вместе с ним армейцы в прошлом сезоне получили третье место в Западной конференции и выиграли серию первого раунда плей-офф.