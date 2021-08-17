Скончался главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

Главный конструктор легендарных самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов скончался в возрасте 60 лет. Информация о смерти появилась в Telegram-канале Первичной профсоюзной общественной организация «Ил» ПРОФАВИА.

Юрасов пришел в Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина в 1981 году, прошел путь от техника до главного конструктора.

Представители компании «Ил» в комментарии ТАСС уточнили, что Юрасов скончался после тяжелой болезни 16 августа.

Одной из последних модификаций Ил-76, над которой работал Юрасов, является Ил-76МД-90А. Этот самолет позволяет решать большинство задач военно-транспортной авиации на новом техническом уровне по требованиям Минобороны.

Также воздушное судно может эксплуатироваться в жестких климатических условиях при экстремально низких и высоких температурных режимах, в том числе в Африке, Антарктиде и Арктике. Оно способно перевозить широкий спектр грузов в любую точку Земли.

Кроме того, этот военно-транспортный самолет впервые в истории отечественной ВТА получил систему видеорегистрации. Она позволяет полностью контролировать процесс десантирования, погрузки и выгрузки грузов.