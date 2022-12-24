Общество 24 декабря 2022, 20:02 Скончался генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков Гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков умер на 67-м году жизни Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков ушел из жизни в 66 лет. Об этом сообщили в Объединенной судостроительной корпорации.

«В его трудовой биографии руководство крупнейшими судостроительными предприятиями Санкт-Петербурга — Средне-Невским судостроительным заводом и Северной верфью», — отметили в ОСК.

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Александр Бузаков проработал на предприятии 35 лет, придя в Ленинградское адмиралтейское объединение после молодым инженером после кораблестроительного института.

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При нем Адмиралтейские верфи смогли выйти на качественно новый уровень и реализовать ряд уникальных проектов в военном кораблестроении.

Руководство ОСК направило слова соболезнования родным и близким Александра Бузакова, отметив, что его дело продолжат коллеги и ученики.

Причина смерти Бузакова неизвестна. Дата прощания и похорон будет названа позже.