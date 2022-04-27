Скончался экс-начальник аналитического управления КГБ СССР Леонов

В Москве в возрасте 94-х лет умер умер бывший начальник аналитического управления КГБ, генерал-лейтенант Николай Леонов. Об этом сообщила «Газета.ru».

Сайт kp.ru уточнил, что Леонов скончался после продолжительной болезни.

В годы работы в системе Комитета госбезопасности он отвечал за кубинское направление работы внешней разведки. По данным издания, Леонов был лично знаком с Че Геварой и братьями Фиделем и Раулем Кастро.

С распадом СССР он ушел в отставку. В середине нулевых Леонов являлся депутатом Госдумы от блока «Родина». Также он преподавал в МГИМО и занимался публицистической деятельностью.