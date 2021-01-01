Скончался экс-директор «Ростсельмаша»

Скончался почетный гражданин Ростовской области Юрий Песков, ему было 84 года. Он руководил «Ростсельмашем» в течение 18 лет — с 1978 по 1996 год.

О смерти Пескова сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Instagram.

«Его большой трудовой путь неразрывно связан с „Ростсельмашем“, с агропромышленным комплексов всей страны. Заслуги Юрия Александровича [Пескова] широко известны», — написал он.

Голубев отметил, что под началом Пескова производилась самая массовая машина — «Нива», а также комбайны семейства «Дон». Под его руководством проходила также генеральная реконструкция и оснащение современной техников завода «Ростсельмаш».

«Тяжелая утрата. Именно на таких людях держится наша донская земля и вся Россия», — написал Голубев.

Песков руководил «Ростсельмашем» с 1978 по 1996 год. В начале 1980-х годов он был заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. За свой труд Песков получил звание Героя Социалистического Труда, а также не раз был награжден орденами и различными премиями.

19 июня 2020 года на дом Пескова напали преступники. Это произошло в селе Новомаргаритово Ростовской области. Они убили его сестру, а самого Пескова ранили — он получил травму головы и был госпитализирован. В июле правоохранители задержали двух подозреваемый.