Скончался экс-директор «Ленфильма» Аксенов

В пресс-службе уточнили, что он умер в больнице, но причины раскрывать не стали. Остальная информация, о прощании о похоронах, также станет известна позже.

Заведующая кафедрой фотографии и народной художественной культуры Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Елена Константинова рассказала, что Аксенов лежал в больнице с коронавирусом в нетяжелой форме. В последнее время он шел на поправку, его перевели из реанимации в обычную палату. А спустя два дня он скончался.

За время работы Аксенова в «Ленфильме» были сняты такие картины, как «Мой друг Иван Лапшин», «Зимняя вишня», «Проверка на дорогах», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается» и другие.

Ранее НСН сообщила, что Pussy Riot снимали клип на киностудии «Ленфильм», но съемки были сорваны полицией. Об этом рассказала одна из участниц Надежда Толоконникова.