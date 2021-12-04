Скончался экс-депутат Госдумы, координатор федерального политкомитета «Яблока» Мисник

Координатор федерального политического комитета (ФПК) партии «Яблоко», экс-депутат Госдумы Борис Мисник умер на 84-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службы самой партии. Там добавили, что Мисник скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

Борис Мисник родился 30 июля 1938 года на станции Имандра на территории Мурманской области. Он окончил Ленинградский институт инженеров водного транспорта. До 1984 года он трудился на руководящих должностях в речном аэропорту Красноярска.

До 1991 года он был председателем профкома комбината «Североникель», затем председателем Горно-металлургического профсоюза России.

С 2001 года Мисник ходил в руководящие органы партии «Яблоко». В 2008 году стал координатором Федерального политического комитета партии.

«Прощание с Борисом Мисником пройдет во вторник, 7 декабря. О месте и времени будет сообщено дополнительно», — добавили в партии.

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