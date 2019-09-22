Скончался чемпион мира по волейболу Цирков
21 сентября скончался чемпион мира по волейболу 1962 года в составе СССР Анатолий Цирков. Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола.
Спортсмен умер после тяжелой болезни, пишет газета «Известия». Он ушел из жизни в возрасте 85 лет.
Анатолий Цирков был удостоен звания мастера спорта Советского Союза. Кроме того, он неоднократно становился победителем и призером чемпионатов СССР.
За свою спортивную карьеру Цирков выступал за сборную и клубы «Торпедо», МАИ и «Буревестник».
Чемпионат мира по волейболу среди мужчин, в котором одержал победу Цирков, прошел с 12 по 26 октября 1962 года в четырех городах самой большой страны с участием 21 национальной сборной команды. Сборная СССР в тот раз выиграла чемпионский титул в четвертый раз в своей истории.