Скончался бывший замминистра МВД СССР Демидов

Бывший заместитель министра внутренних дел СССР Николай Демидов умер на 89-м году жизни. Он также занимал пост главы МВД Татарской АССР. Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

В сообщении говорится, что республика понесла тяжелую утрату в связи со смертью Демидова. В некрологе подчеркиваются высоки профессионализм замминистра и преданность своему делу, написало ИА НСН.

По информации СМИ, в 1986 году Демидов находился во главе оперативного штаба МВД по ликвидации последствий аварии в Чернобыле.