Скончался бывший врач сборной СССР по футболу | 360°

Общество 30 сентября 2022, 13:41 Поделиться Telegram

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Viber Скончался бывший врач сборной СССР по футболу РФС: бывший врач сборной СССР по футболу Мышалов умер в возрасте 90 лет РИА «Новости»

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Заслуженный врач Российской Федерации, бывший врач сборной СССР по футболу Савелий Мышалов скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

«Приносим искренние соболезнования семье Савелия Елисеевича», — подчеркнули в организации.

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В советской сборной Мышалов трудился более 20 лет, приняв участие в двух Олимпийских играх, четырех чемпионатах мира и двух первенствах Европы.

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В период с 1994 по 2016 год Мышалов работал в столичном «Локомотиве». При нем команда впервые выиграла золотые медали в чемпионате России и завоевала Кубок страны.

«Мышалов — легендарный врач „Локомотива“ и сборной СССР, заслуженный врач Российской Федерации. Специалист отдал нашему клубу более 20 лет. Клуб приносит соболезнования семье Мышалова», — заявили в «Локомотиве».

Ранее стало известно о смерти популярного певца и исполнителя Бориса Моисеева на 69-м году жизни. Он являлся заслуженным артистом России, неоднократным победителем премий «Золотой граммофон» и «Овация». Моисеева не стало 27 сентября.

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